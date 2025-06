História de honestidade viraliza: por engano, passageira paga 100 vezes mais em corrida e motorista devolve valor no Pará

Renata Corrêa postou nas redes sociais o relato sobre o ato de honestidade do trabalhador — Foto: Arquivo Pessoal

Passageira paga R$ 697 em corrida de R$ 6,97. O equívoco só foi percebido graças à atenção do motorista, que não hesitou em alertá-la e devolver o valor excedente.

Na correria do dia a dia, uma passageira pagou por engano uma quantia 100 vezes maior do que o valor correto de sua corrida de aplicativo. O trajeto custaria R$ 6,97, mas a pressa fez com que ela digitasse R$ 697. O equívoco só foi percebido graças à atenção do motorista, que não hesitou em alertá-la e devolver o valor excedente. O caso aconteceu em Belém e ato de honestidade viralizou nas redes sociais esta semana.

Segundo o relato publicado pela passageira Renata Corrêa em seu perfil pessoal, o motorista Marco Antônio, ao perceber o pagamento muito acima do cobrado, buzinou para chamar a atenção de Renata Ao voltar até ele, ela ouviu a explicação e tomou um susto ao ver o valor cobrado.

“Eu agradeci muito pela honestidade do senhor Marco Antônio. Mesmo sem conhecê-lo, desejo que Deus continue abençoando sua vida”, afirmou a passageira, emocionada.

O motorista devolveu a diferença, descontando o valor real da corrida. O episódio viralizou e ganhou muitos elogios.

“Deus abençoe este senhor pela honestidade”, comentou uma internauta. “Ainda bem que ainda existem pessoas honestas nesse mundo”, declarou outra.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/14:50:24

