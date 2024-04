Homem a cavalo tentou ‘laçar’ policial militar durante abordagem em Colinas do Sul, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Segundo policiais, homem estava bêbado. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local, e foi liberado.

Um homem montado em um cavalo foi detido após tentar laçar um policial militar que fazia ronda em Colinas do Sul, no Entorno do Distrito Federal. Um vídeo registrou quando o suspeito se aproximou de uma viatura da Polícia Militar e, enquanto o policial conversava com uma mulher, jogou o laço em direção a ele (assista acima).

A situação ocorreu no sábado (30). Segundo os policiais, o homem estava bêbado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local. O nome dele não foi divulgado.

Após assinar o TCO, o homem foi liberado. Ele deverá comparecer perante a Justiça para prestar esclarecimentos sobre a situação.

O g1 não localizou a defesa dele para se posicionar sobre o caso.

Homem a cavalo tenta 'laçar' policial militar; VÍDEO

Fonte: g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/08:49:41

