Homem acusado de estuprar menina de 12 anos em 2013 se entrega no presídio de Santarém após condenação

Dalberson Wendel Viana Medeiros se entrega à Justiça para cumprir pena de oito anos em regime semiaberto, após condenação por caso ocorrido em 2013, em Belterra — Foto: Divulgação

Dalberson Wendel Viana Medeiros se apresentou voluntariamente no presídio Silvio Hall de Moura, em Santarém, para cumprir pena de oito anos em regime semiaberto.

Na tarde de segunda-feira (10), um homem identificado como Dalberson Wendel Viana Medeiros se apresentou no presídio Silvio Hall de Moura, em Santarém, oeste do Pará, após ser condenado pela 1ª Vara Criminal do município por ter estuprado uma menina, em 2013, no município de Belterra. Na época, a vítima tinha 12 anos.

De acordo com o processo, Dalberson estava em uma motocicleta quando teria oferecido uma carona à vítima, que estava acompanhada de uma prima. As duas aceitaram a carona e embarcaram, mas durante viagem, o acusado teria obrigado a prima a desembarcar da motocicleta e levou a criança para dentro de uma área de mata.

Ainda de acordo com o processo, o homem teria dado tapas no rosto da vítima, rasgado as roupas dela, beijado a força e estuprado. Após o ato violento, Dalberson fugiu ao perceber a aproximação de uma moto. Ele deixou a criança despida e motocicleta no local do crime.

A vítima foi encontrada pelos pais, posteriormente, em estado de choque. Ao perceberem a demora da filha, que tinha saído para buscar um lençol, os pais foram procurá-la.

Dalberson tinha sido preso no dia 1º de fevereiro deste ano, mas ele acabou liberado com base em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com a apresentação espontânea, ele deve iniciar o cumprimento da pena.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/16:37:50

