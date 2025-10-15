Homem acusado de homicídio em Marabá há 26 anos é preso em Manaus

Foto: Reprodução | Prisão foi resultado de investigação conjunta entre a Polícia Civil do Pará e a Polícia Civil do Amazonas

Durante a manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Direção da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, com apoio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) de Manaus, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de homicídio qualificado ocorrido há cerca de 26 anos, em Marabá, sudeste do Pará.

O crime aconteceu na Avenida Aziz Mutran, no bairro Novo Horizonte, e desde então o suspeito estava foragido. Após décadas de buscas, ele foi localizado na capital amazonense, graças a um intenso trabalho investigativo e de inteligência realizado pela equipe da 21ª Seccional de Marabá, em colaboração com a DEHS de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado foi expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá. O homem foi preso e encontra-se atualmente na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus, onde aguarda transferência para uma unidade prisional. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Portal Debate, com PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/17:21:28

