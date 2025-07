Homem agride agentes de trânsito em Belém e tem prisão convertida em preventiva

(Foto: Reprodução) – O veículo, com licenciamento vencido desde 2019 e 12 infrações de trânsito, foi removido ao pátio da Segbel. Também foi constatado que o condutor não possui habilitação e já responde a processos por lesão corporal (2021) e importunação sexual (2023).

Homem de 40 anos foi preso após agredir agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), na tarde desta quinta-feira (17), em frente ao Hospital Amazônia, na avenida 9 de Janeiro. A confusão foi registrada em vídeo por testemunhas e circula nas redes sociais, mostrando o momento em que o suspeito parte para cima dos agentes, chuta o retrovisor da viatura oficial e provoca tumulto no local.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Belém, a abordagem ocorreu após os agentes identificarem um veículo em situação irregular durante uma ronda. O condutor, Moisés Ramos Cordeiro da Silva, se recusou a parar, desacatou os servidores públicos e ameaçou sua integridade física.

Após a chegada de guarnições da Polícia Militar e da Guarda Municipal, o homem foi contido e levado à Seccional de São Brás, onde foi autuado por desacato, lesão corporal e dano qualificado contra o patrimônio público. O veículo, com licenciamento vencido desde 2019 e registro de 12 infrações de trânsito, foi removido ao pátio da Segbel. Também foi constatado que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (18), a prisão em flagrante de Moisés Ramos foi convertida em preventiva. Ele já responde a processos por lesão corporal (2021) e importunação sexual (2023).

A Segbel reforça que manter a documentação do veículo em dia e respeitar as autoridades de trânsito são obrigações legais que garantem a segurança de todos nas vias públicas.

