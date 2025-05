Homem agride companheira e esfaqueia amigo dela em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite deste domingo (25), um caso de violência foi registrado no bairro Jardim Europa, em Novo Progresso (PA). Um homem deu entrada na emergência do Hospital Municipal por volta das 20h40, após ser esfaqueado na região do abdômen.

De acordo com informações apuradas, a confusão teve início quando um homem — cuja identidade e idade não foram divulgadas — agrediu violentamente sua companheira com um soco no rosto. A mulher desmaiou imediatamente. Na sequência, o agressor esfaqueou um amigo da vítima.

A vítima da facada foi socorrida e levada ao hospital com uma perfuração na barriga. A mulher, por sua vez, sofreu uma lesão no olho esquerdo, ferimentos na perna esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo, causadas pela queda ao desmaiar.

Imagens do suspeito foram enviadas às autoridades, que já iniciaram as investigações. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio e violência doméstica. A polícia segue em busca do acusado.

