Homem agride e estupra protetora de animais após se arrepender de adotar cachorro

À PM, a mulher disse que o suspeito a agrediu o tempo todo com o cabo de uma faca em sua cabeça, a ameaçava diversas vezes e que colocou o pênis em sua boca, a estuprando (Foto:Freepik)

O suspeito declarou que o animal adotado estava dando prejuízo e comendo objetos de sua casa

Uma mulher, de identidade não revelada, de 53 anos, foi amarrada, agredida e violentada sexualmente por homem, de identidade também não revelada, em um abrigo de animais, em Alta Floresta, região de 789 km de Cuiabá.

A principal motivação do crime seria de que o suspeito adotou um cachorro no local e se arrependeu, após o animal começar a comer objetos de sua casa, dando “grandes prejupizos”. Ao tentar devolvê-lo, a vítima teria se recusado.

A Polícia Militar foi acionada pela filha da vitima, que encontrou a mãe amarrada e machucada. Em testemunho, a vítima relatou aos policiais que foi até o abrigo e notou que o local estava sem energia elétrica e que ao entrar foi atacada pelo homem enfurecido.

De acordo com ela, o homem rasgou suas roupas e usou os retalhos para amarrar as mãos dela junto ao pescoço. Em seguida, ele deu um soco na boca dela e começou a dizer que estava se vingando pelo “grande prejuízo” que teve após adotar o cachorro e pelo fato dela não ter aceitado o animal adotado de volta.

À PM, a mulher disse que o suspeito a agrediu o tempo todo com o cabo de uma faca em sua cabeça e a ameaçava diversas vezes. Na sequência, o homem encostou o pênis na mulher e a estuprou.

Ela foi encaminhada ao Hospital Regional para atendimento médico. O suspeito ainda não foi localizado e não se sabe o que ocorreu com o cachorro. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...