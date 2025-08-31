Homem agride esposa com socos e acaba preso em flagrante, em Novo Progresso

Vítima foi encontrada com hematomas no rosto. (Foto>Divulgação/Policia)

A policia Civil foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica.

Segundo populares, a vítima e o marido teriam se desentendido e o suspeito a agredido com socos.

O suspeito foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A vítima foi levada ao Pronto-socorro do Hospital Municipal de Novo Progresso.

Entenda o Caso – Por volta das 08h30min deste sábado 30 de agosto de 2025, a equipe plantonista da Delegacia de Novo Progresso, Sob a coordenação do Delegado Francisco Adailson Cassimiro, foi acionada sobre um crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, fato ocorrido à Rua Padre Cícero, nº 447, Bairro Jucelândia. De imediato a equipe se deslocou ao local, onde encontrou a vítima S. S. S. que havia sido agredida pelo seu companheiro, O. F. S. A vítima foi encontrada com ferimentos e submetida a exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões provocadas por objeto contundente. O investigado recebeu voz de prisão, sendo autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia, onde encontrando-se a disposição do Poder Judiciário.

