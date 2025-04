Homem agride ex-companheira por causa de ciúmes em Marabá

(Foto: Ilustração) – O caso ocorreu nesse domingo (13), por volta das 13h50, no bairro São Félix II.

Nesse domingo (13), por volta das 13h50, a Polícia Militar foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para atender uma possível situação de violência doméstica na Avenida Castelo Branco, no bairro São Félix II, em Marabá. Os militares chegaram rapidamente ao local para investigar a denúncia.

No endereço indicado, os agentes conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro. Segundo o relato, após uma discussão motivada por ciúmes, o agressor desferiu um soco na costela da mulher. A situação se agravou quando ele pegou uma picareta e ameaçou atacá-la.

Uma pessoa que passava pelo local interveio e levou a vítima para dentro da residência, além de acionar as autoridades. A mulher informou que vinha sofrendo agressões físicas desde a noite anterior. A polícia está investigando o caso e orienta todas as vítimas de violência doméstica a denunciarem qualquer tipo de agressão para garantir sua segurança e bem-estar. (Portal Debate)

