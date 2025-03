Homem alcoolizado passa mal, vomita cobra no meio da rua e assusta pedestres

Foto: Reprodução | Caso foi relatado em um município do Ceará, a cerca de 120km de Fortaleza.

Um caso incomum ocorreu no município de Mulungu, a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Um homem de 45 anos vomitou uma cobra da espécie Sibon nebulatus, popularmente conhecida como “caramujeira” ou “cobra-dorminhoca”, no meio de uma rua, surpreendendo pedestres que passavam pelo local.

Testemunhas relataram que o homem estava consumindo bebidas alcoólicas na Praça Central do município quando começou a passar mal e vomitar. A serpente foi expelida com parte da cabeça arrancada. A suspeita é que o homem tenha mordido e engolido o animal já morto, mas ainda não há informações sobre onde ele conseguiu o réptil ou onde o consumiu.

Após vomitar a cobra, o homem foi levado para o Hospital Municipal de Mulungu Dr. Waldemar de Alcântara, onde ficou sob observação até o início da noite, quando foi liberado. Em entrevista ao g1, um familiar do homem relatou que ele toma remédio para transtornos mentais e tem o hábito de beber álcool. Além disso, essa não teria sido a primeira vez que ele tentou engolir uma cobra.

O Hospital Municipal de Mulungu Dr. Waldemar de Alcântara confirmou que recebeu o caso e que o homem está em casa e fora de perigo. “Nunca tínhamos presenciado algo parecido”, disse a equipe.

Sibon nebalatus A Sibon nebulatus é uma serpente não peçonhenta, de pequeno porte, que alcança até 60 cm de comprimento. Ela possui dentição áglifa e pupilas verticais, com colorido dorsal marrom claro. Essa espécie é especialista no consumo de moluscos, como caracóis e babosas, e é encontrada na região Neotropical, incluindo a América Central e do Sul.

No Brasil, a Sibon nebulatus ocorre em estados como o Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba e Alagoas, habitando principalmente florestas úmidas e áreas de brejos de altitude. Apesar de ser inofensiva, quando ameaçada, pode adotar posturas defensivas, como enrolar o corpo ou esconder a cabeça.

