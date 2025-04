VÍDEO: Homem ameaça militares e após ser preso grava vídeo se redimindo em Tucuruí (PA)

Foto: Reprodução | Dentre as declarações ameaçadoras e insultos ele diz: …só porque tu é polícia, tu acha que todo mundo tem medo de tu.

Um homem divulgou um vídeo ameaçando policiais do município de Tucuruí, no sudeste paraense, chegando a dizer que os mataria se não deixassem a cidade. As declarações causaram grande repercussão e mobilizaram as forças de segurança do município, que após localizarem o suspeito, o prenderam.

Dentre as declarações ameaçadoras e insultos ele diz: …só porque tu é polícia, tu acha que todo mundo tem medo de tu. Eu te falo, vá embora de Tucuruí, ou tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga…”.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente repercutiu. Horas depois o homem foi localizado, e durante a sua prisão, gravou um novo vídeo, desta vez, pedindo desculpas e anunciando que ele mesmo está deixando Tucuruí.

“…agora eu tô aqui me redimindo, eu falei besteira e quem tá indo embora de Tucuruí sou eu, pra largar de ser otário, pra largar de ser gaiato, de ser o bam bam bam, desculpa os polícia aí que estão aqui pra ajudar a gente, e isso não vai mais se repetir…”

Homem ameaça militares e após ser preso grava vídeo se redimindo em Tucuruí (PA) Leia mais https://t.co/OoY9H2rW3s pic.twitter.com/XjLNGxCRdl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 3, 2025

Fonte: Redes Sociais BO Paragominas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2025/14:56:21

