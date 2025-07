Homem ameaça o próprio pai, volta a causar confusão e acaba preso com o irmão após xingar e agredir PMs em Novo Progresso

Novo Progresso (PA) – A Polícia Militar foi acionada, na madrugada deste sábado (26), para atender uma ocorrência de invasão de domicílio na rua Regiane de Souza, no bairro Serro Azul. O caso evoluiu para uma situação de resistência e desacato à guarnição policial.

Segundo a PM, por volta das 23h50 de sexta-feira (25), populares informaram que o nacional D. R. d. S. havia agredido e ameaçado três pessoas, incluindo o próprio pai, M. P. d. S., e se evadido para uma área de mata. Após buscas, o suspeito foi localizado. Porém, as vítimas optaram por não prosseguir com representação formal no primeiro momento.

Mais tarde, por volta de 1h45, a central PM foi novamente acionada para o mesmo endereço, com registros em vídeo mostrando o suspeito apedrejando a residência e ameaçando os moradores. Ao retornarem ao local, os policiais encontraram o homem visivelmente alterado e embriagado, proferindo ofensas graves contra a guarnição e investindo fisicamente contra os agentes.

Durante a tentativa de abordagem, o irmão do acusado, N. R. d. S., também investiu contra os policiais, sendo ambos contidos com uso moderado da força e algemados, conforme determina a Súmula Vinculante 11 do STF. Apesar de algemados, os dois continuaram tentando agredir os policiais.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados por resistência e desacato.

A ação foi realizada pela guarnição da VTR 4601, composta pelo 2º Sargento Maduro (comandante), Cabo Walter (motorista) e Cabo Gilberto (patrulheiro), sob a supervisão do Oficial de Dia 1º Tenente PM Rosivaldo, do 46º BPM, vinculado ao CPR X, comandado pelo Coronel QOPM Márcio Abud.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/08:08:17

