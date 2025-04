‘Homem-Aranha’ que matou vendedora em loja morre na prisão

Foto: Reprodução | Conhecido por vender doces na rua vestido de Homem-Aranha, ele havia sido preso em flagrante no dia 11 de março, após esfaquear Carla dentro da loja onde ela trabalhava

Após passar mal dentro da cela onde estava preso, no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, no Espírito Santo, Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, autor do ataque que resultou na morte da vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu na manhã deste domingo (30).

Segundo informações cedidas pela polícia, Wenderson dividia a cela com outros detentos e foram eles que acionaram os policiais, que prestaram socorro imediato. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), mas chegou morto ao local. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Conhecido por vender doces na rua vestido de Homem-Aranha, ele havia sido preso em flagrante no dia 11 de março, após esfaquear Carla dentro da loja onde ela trabalhava, no Polo da Glória. Nas redes sociais, ele também se apresentava como animador de eventos, técnico de enfermagem e vendedor. Segundo as autoridades, não havia qualquer relação entre ele e a vítima.

