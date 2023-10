Homem armado com espingarda ameaça moradores e familiares em Mojui dos Campos

A arma e os cartuchos foram encontrados pela PM em meio mato — Foto: Blog do Tabocal

Segundo a família do suspeito, essa não é a primeira vez que o homem, que é alcoólatra, causa problemas.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) suspeito de porte ilegal de arma de fogo e ameaças. Segundo a PM, o suspeito também fez ameaças verbais contra a própria mãe. O caso aconteceu na manhã deste domingo (1º) na comunidade Mojui dos Pereiras, na região de plantão do município de Mojui do Campos, a 32 km de Santarém, no oeste do Pará.

Moradores acionaram a PM de Santarém por volta das 11h30, relatando que um homem identificado como José Claudenir estava causando tumulto na comunidade. Ele estava em posse de uma espingarda calibre 20 carregada ameaçando as pessoas.

Antes de chegada da polícia, José Claudenir escondeu a arma em uma área de vegetação. Ao lado da espingarda, a PM encontrou uma sacola com 4 cartuchos intactos.

De acordo com informações de familiares do suspeito, José Claudenir é alcoólatra e, sempre que consome bebidas alcoólicas, torna-se agressivo.

A Polícia conduziu o homem para a 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém, onde o caso foi registrado, e a espingarda foi apreendida.

Fonte:g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2023/09:30:26

