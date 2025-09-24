Homem armado com faca invade residência e tenta assaltar família no bairro Santo Antônio, em Itaituba

O caso ocorreu no ínicio da manhã desta terça-feira (23).

Na manhã desta terça-feira (23), por volta de 6h24, um homem invadiu uma residência armado com uma arma branca (faca) e tentou cometer um roubo na 36ª Rua, bairro Santo Antônio, em Itaituba.

Segundo informações das vítimas, elas aguardavam um carro de aplicativo na sala quando o indivíduo chegou como garupa em uma motocicleta, desceu, abriu o portão e entrou no imóvel. Ainda de acordo com os relatos, ele exigiu o celular e enforcou e agrediu uma jovem.

Em determinado momento, o suspeito fugiu correndo sem levar nada. As vítimas afirmam que não houve subtração de bens. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

