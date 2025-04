Homem arranca dedo da namorada a mordidas após crise de ciúmes

(Foto: Reprodução) – Suspeito teria mordido o dedo da mulher e, em seguida, cuspido o pedaço no chão

Na madrugada da última segunda-feira (7), uma mulher de 34 anos teve parte de um dos dedos da mão direita arrancado com uma mordida pelo próprio namorado, após uma discussão em estabelecimento de Manaus, no Amazonas. O agressor, após a violência, ainda teria cuspido o pedaço do dedo da vítima no chão.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, formalizou a denúncia na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde solicitou medidas protetivas de urgência contra o companheiro. De acordo com a investigação, o casal estava em um bar com amigos quando a discussão começou, motivada por ciúmes do agressor.

Testemunhas relataram que o homem teria acusado a namorada de trocar olhares com outros homens presentes no local. O agressor se afastou da mesa onde estavam e passou a importunar a vítima por meio de insistentes ligações e mensagens de texto, proferindo ofensas e palavras de baixo calão.

Na tentativa de buscar uma resolução para o conflito, a mulher foi ao encontro do namorado. Contudo, a reação do homem foi ainda mais agressiva. Ele teria puxado a roupa da vítima, expondo seus seios, e em seguida aplicou um golpe de “mata-leão”. Em um momento de desespero para se livrar da agressão, a mulher teve o dedo indicador da mão direita agarrado pelo companheiro, que o mordeu violentamente, arrancando uma parte e cuspindo-a no chão.

Os gritos de dor da vítima chamaram atenção de quem estava no local e o agressor fugiu. A mulher foi socorrida pelos amigos e encaminhada a um hospital da região. A equipe médica conseguiu suturar o que restou do dedo, mas a reconstrução não foi possível, uma vez que o pedaço arrancado não foi encontrado. A DECCM já solicitou à Justiça a prisão preventiva do agressor, que continua foragido.

