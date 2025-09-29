Homem arremessa filho, dá chutes na mulher e quebra clavícula da sogra, no MT

Foto: Ilustrativa | A confusão começou quando a mulher percebeu que o filho tinha machucados pelo corpo e foi questionar o marido.

Policiais militares prenderam um jovem de 20 anos, suspeito de lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite deste sábado (27), em Arenápolis (234 km de Cuiabá). O suspeito jogou o filho de um ano duas vezes no chão e desferiu socos e chutes na esposa e na sogra, que teve a clavícula quebrada.

A equipe policial foi acionada por populares, que relataram que um homem estava danificando uma quitinete no bairro Vila Nova. De imediato, os militares se deslocaram até o endereço.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito detido por populares e deu voz de prisão. De acordo com informações de testemunhas, o homem agrediu fisicamente o filho, a esposa e a sogra, que se queixava de fortes dores no ombro. Uma ambulância foi solicitada e encaminhou as vítimas ao hospital.

Questionada sobre as agressões, a vítima, de 25 anos, relatou à PM que, ao chegar em casa, notou que seu filho, de um ano, apresentava escoriações no rosto e indagou o suspeito sobre o motivo dos machucados. Em seguida, o homem começou as agressões.

A vítima informou que o agressor desferiu socos contra o bebê e o arremessou por duas vezes no chão, além de desferir socos e chutes nela e em sua mãe, que, após passar por exames, teve a confirmação de fratura na clavícula.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

