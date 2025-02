Homem assalta dois bancos com abacate pintado de preto disfarçado de granada

Em um dos episódios mais bizarros da história criminal recente, um homem em Israel tentou assaltar dois bancos utilizando nada mais do que um abacate pintado de preto, fingindo ser uma granada. O caso, ocorrido em 2019 e agora sentenciado, com a condenação do bandido, surpreendeu tanto os funcionários dos estabelecimentos bancários quanto as autoridades policiais, tornando-se um dos episódios mais estranhos registrados na polícia local.

O criminoso, identificado como um homem de 47 anos, entrou em uma agência bancária na região sul de Israel e entregou um bilhete ao caixa, exigindo a entrega de dinheiro. Para reforçar a ameaça, ele mostrou um objeto redondo e escuro na palma da mão, alegando que era uma granada de mão ativa. Com medo da possível explosão, os funcionários do banco seguiram suas instruções e entregaram cerca de US$ 4.000 ao suspeito, que fugiu em seguida.

O plano aparentemente bem-sucedido levou o criminoso a repetir a façanha poucos dias depois, em uma outra agência do mesmo banco. Mais uma vez, ele usou o mesmo truque do “abacate-bomba”, conseguindo roubar mais uma quantia significativa de dinheiro. No entanto, a polícia já estava atenta aos ataques e conseguiu identificá-lo através de imagens das câmeras de segurança.

As autoridades descobriram que o suspeito já possuía um histórico criminal e, ao ser capturado, confessou o crime. Durante o interrogatório, ele revelou que pintou o abacate de preto para torná-lo mais ameaçador e convincente. Ao invés de uma granada, o objeto era apenas uma fruta disfarçada, mas a tensão do momento levou as vítimas a acreditarem na farsa.

O caso gerou grande repercussão na mídia israelense e internacional, provocando tanto indignação quanto risadas. Muitos internautas comentaram sobre a criatividade (ou desespero) do assaltante, enquanto outros destacaram a fragilidade da segurança bancária, que permitiu que um assalto com uma fruta ocorresse duas vezes.

No final das contas, o homem foi preso e enfrentou acusações de roubo sob ameaça. Apesar do caráter cômico da situação, as autoridades reforçaram a importância de não subestimar nenhum tipo de ameaça, mesmo as mais improváveis. Afinal, se um simples abacate pode ser usado para aterrorizar funcionários de banco, o que mais a criatividade criminosa pode inventar?

Fonte: Ver-O-Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/10:34:09

