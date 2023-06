Homem ateia fogo em Kombi de churros em Cuiabá no MT

Veja o vídeo – Homem ateia fogo em Kombi de churros em Cuiabá (MT) – (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem coloca fogo na Kombi da empresa “Churros da Ua” na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá. Parte da frente do veículo foi danificado pelas chamas.

Nas imagens é possível ver o momento em que o criminoso se aproxima do veículo, que estava parado na avenida, joga um líquido pela janela e ateia o fogo, que chega voltar contra ele. Após provocar o incêndio o homem foge andando.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado às 08h55 e ao chegar no local populares já estavam tentando controlar o incêndio, logo os agentes os afastaram e iniciaram o combate as chamas que logo foram controladas e extintas.

O incêndio danificou a parte da frente do veículo e apesar dos danos não houve feridos.

O , em contato com a Claúdia uma das proprietárias da Kombi que disse que até o momento não se sabe a identidade do autor, mas que o caso já está sendo investigado pela polícia.

Veja o vídeo:

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem coloca fogo na Kombi da empresa "Churros da Ua" na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá.Leia mais-https://t.co/de5jthMN10 pic.twitter.com/IOMkHdIQr2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) June 27, 2023

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/06:25:27

