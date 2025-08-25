Homem ateia fogo em pai e filha em região garimpeira de Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – O autor do crime foi contido e amarrado por populares no garimpo até a chegada da polícia

Na manhã deste último domingo (24/08), por volta das 11h20, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência no garimpo do Amando, localizado na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações locais, um homem, ainda não identificado pelas autoridades, teria ateado fogo em duas pessoas, pai e filha. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade das vítimas também não foram informadas.

Já o pai foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional com queimaduras pelo corpo. Ainda segundo informações, o autor do crime foi contido e amarrado por populares no garimpo até a chegada da polícia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/10:24:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...