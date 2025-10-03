Homem ateia fogo em vereador após crise conjugal

Foto:Reprodução | O ataque ocorreu no final de julho, dentro do escritório do parlamentar, e deixou a vítima em estado crítico, com queimaduras de segundo e terceiro grau em boa parte do corpo.

Um caso inusitado e de forte repercussão marcou a pequena cidade de Danville, na Virgínia (EUA). O britânico Shotsie Michael Buck-Hayes, de 29 anos, foi acusado de atear fogo contra o vereador Lee Vogler, de 38, após acreditar que o político estaria envolvido com sua esposa.

O ataque ocorreu no final de julho, dentro do escritório do parlamentar, e deixou a vítima em estado crítico, com queimaduras de segundo e terceiro grau em boa parte do corpo.

De acordo com documentos judiciais, Buck-Hayes atravessava um período delicado, com histórico de problemas de saúde mental e um casamento em declínio. Amigos próximos relataram que ele estava “desesperado para salvar a relação” com a esposa, Mary Alice Hayes. “Eles haviam tentado terapia de casal. Ele a amava demais e queria fazer dar certo”, contou o amigo Cal Darcy ao jornal local Cardinal News. Porém, a decisão da companheira de pedir o divórcio duas semanas antes do ataque teria agravado a situação emocional do acusado.

Detalhes do Caso e Investigação

Durante audiência preliminar, a promotoria informou que Buck-Hayes confessou ter comprado gasolina com a intenção de atacar Vogler, embora a suposta relação extraconjugal ainda não tenha sido comprovada. Enquanto isso, o vereador segue internado após múltiplas cirurgias e com o apoio da comunidade em campanhas para custear o tratamento. O caso foi encaminhado ao grande júri, que decidirá ainda este mês se o acusado será formalmente indiciado, podendo enfrentar pena de prisão perpétua.

Fonte:Cardinal News

