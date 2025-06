Homem atira contra crianças durante pescaria e é preso com espingarda na zona rural de Novo Progresso

Foto: Divulgação/PCPA | Na noite da última sexta-feira (27), por volta das 21h30, a guarnição da Polícia Militar do 113º Posto Policial Destacado (PPD) da Vila Isol foi acionada por uma moradora da vicinal Corringas, localizada no Assentamento Terra Nossa, zona rural de Novo Progresso.

A denunciante, identificada pelas iniciais E.S.M., relatou que seus três filhos menores de idade — B.G.S.P., M.G.S.S. e R.G.S.P. — estavam pescando quando foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo em sua direção. O suspeito do disparo seria o nacional Edinho Oliveira da Silva.

Felizmente, nenhuma das crianças foi atingida. Diante da gravidade da situação, os policiais se deslocaram imediatamente ao local informado. No endereço, localizaram o suspeito e apreenderam uma espingarda calibre 20, além de três munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre.

Edinho foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde ficou à disposição da Justiça. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do caso.

