Homem atira contra o próprio filho após discussão, em Itaituba

O caso ocorreu na noite de segunda-feira (15), na 3ª Rua Cidade Alta, no bairro Jardim das Araras

Na noite de segunda-feira (15), um homem, identificado como Antonio Alves de Sousa, atirou contra o próprio filho durante um desentendimento ocorrido na 3ª Rua Cidade Alta, no bairro Jardim das Araras, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, pai e filho estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Em meio ao conflito, o suspeito pegou um rifle calibre .44 e disparou contra o jovem.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu subir em uma motocicleta e seguir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em busca de atendimento médico. O suspeito, por sua vez, abandonou a arma no local e fugiu em uma caminhonete.

A testemunha relatou aos policiais que não soube informar o destino do homem. Diante da situação, a guarnição realizou rondas pela região, mas não conseguiu localizá-lo. O rifle calibre .44, juntamente com munições e uma cápsula deflagrada, foi entregue na 19ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/17:11:13

