Homem atrai cachorro de rua com comida para jogar água quente no Pará

Foto: Reprodução | Suspeito foi identificado pela Polícia Civil foi encaminhado a delegacia e responderá por crime de maus-tratos aos animais.

Um crime de maus-tratos contra animais foi flagrado por câmeras de segurança no bairro do Curió-Utinga, em Belém, neste domingo (06/04). Por volta das 8h, um morador de uma casa da passagem Matilda foi filmado atraindo um cachorro de rua com comida para em seguida jogar água quente no animal indefeso.

O vídeo que circula pelas redes sociais mostra o homem que veste calça comprida e camisa escura abrindo o portão de sua casa para oferecer comida para um cachorro caramelo que estava na rua. O homem joga comida para o cão que se aproxima e começa a comer. Em seguida, o homem que estava com uma panela de água quente na mão joga no animal e fecha o portão. O animal sai desesperado mordendo a parte traseira do corpo e se debatendo com dor na rua.

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil do Pará (PC) já teria identificado o suspeito e encaminhado para a delegacia no mesmo dia. O suspeito responderá pelo crime de maus-tratos aos animais com pena de detenção de 2 a 5 anos, pagamento de multa, e proibição da guarda de animais. Caso o crime leve a morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “o suspeito foi identificado e encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, onde foi preso em flagrante por maus-tratos a animais. Perícias foram solicitadas”.

Animal está sob cuidados

O caso chegou ao conhecimento da Prefeitura de Belém ainda na tarde de domingo. Uma equipe da Defesa Civil Municipal realizou o resgate do cachorro, que estava visivelmente debilitado, e o encaminhou ao Hospital Veterinário Municipal Dr. Vaya, onde recebeu os primeiros socorros.

A secretária municipal de Proteção e Defesa Animal, Elizabete Pires, esteve no hospital para acompanhar o estado do animal e repudiou o crime. “Isso não passará impune. O agressor foi detido. O laudo do animal será anexado ao processo. E uma das nossas metas é coibir e abolir qualquer tipo de crueldade em relação aos animais. Esse é o papel da Prefeitura, esse é o papel da Secretaria de Defesa e Proteção dos Animais”, afirmou.

BELÉM – criminoso é preso após atrair cachorro de rua com comida e queimá-lo com água quente pic.twitter.com/VRY5OyUB4O — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 7, 2025

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/10:38:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...