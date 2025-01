Ataque no Rio Grande do Sul — (Foto: Reprodução) -Em vídeos divulgados nas redes, o criminoso aparece acelerando um veículo vermelho em direção ao homem e o cavalo parados em posto de gasolina

Atropelamento de cavalo e tentativa de homicídio chocam RS

Homem atropela cavalo e desfere golpes de facão em tentativa de homicídio no RS; vídeo chocante viraliza. Polícia investiga o caso que ocorreu em posto de gasolina. Vítima ferida foi socorrida. Criminoso segue foragido, gerando perplexidade na comunidade.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando uma tentativa de homicídio, na última sexta-feira, em um posto de gasolina de Vista Alegre, no norte gaúcho. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver um carro vermelho acelerando em direção a um homem que estava acompanhado de um cavalo.

Ao atingir o animal e a vítima, o agressor desce do carro com um facão e começa a desferir golpes no braço e na cabeça do homem que já está caído no chão. Segundo as autoridades, a vítima sofreu lesões nos braços e na cabeça, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Assista ao vídeo-Homem atropela cavalo e desfere golpes de facão em tentativa de homicídio no RS

Homem atropela cavalo e desfere golpes de facão em tentativa de homicídio no RS; ASSISTA E LEIA MAIS: https://t.co/UcsQJQ2C9b pic.twitter.com/88P4OQI7nu — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 8, 2025

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/06:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...