Homem baleado nas costas por assaltante é ‘salvo’ por notebook em SP

Um homem baleado por assaltantes em São Paulo foi salvo por um notebook, que absorveu parte do impacto do tiro.

Homem de 35 anos foi baleado nas costas. Ele foi abordado por cinco criminosos na rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida, no Jaguara, zona oeste de SP, por volta das 19h de terça-feira.

Ele relatou à polícia que um dos assaltantes jogou a bicicleta contra a moto dele, o obrigando a parar. Neste momento, um ladrão armado atirou.

Vítima estava com um notebook na mochila, o que diminuiu a gravidade do ferimento. Imagens mostram que o tiro atravessou a bolsa e o computador antes de atingir a vítima, o que fez o projétil perder força.

Ladrões fugiram levando pertences do homem e abandonando as bicicletas. Polícia não detalhou o que foi roubado. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Osasco.

Polícia procura suspeitos. A moto da vítima foi encontrada na rua Niterói, no bairro Rochdale, em Osasco. O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão e entrega de veículo pelo 33º Distrito Policial (Pirituba).

