Homem cai de bicicleta, recusa atendimento do Samu e morre em Santarém

O corpo do homem foi encontrado no bairro Aparecida por populares. A vítima era vigilante de uma escola.

Um homem morreu após cair de bicicleta e bater a cabeça neste domingo (19) em Santarém, oeste do Pará. De acordo com moradores, a vítima tinha sinais de embriaguez e se recusou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

