Homem com câncer é mandado embora de hospital sem cirurgia: vídeo

Foto: Reprodução | Seu Emídio Braga precisa com urgência de um leito e cirurgia, depois de ficar dois meses internado no PS da 14 e ser mandado embora

A história de Seu Emídio Braga, 59 anos, é mais uma ferida aberta no corpo do sistema de saúde pública de Belém — um retrato doloroso do descaso, da lentidão e da omissão que custam vidas todos os dias. E tudo isso, pasmem, às vésperas de uma COP 30, o maior evento global sobre clima, vida e meio ambiente a ser realizado no começo de novembro nesta capital.

Depois de dar entrada no Pronto-Socorro Municipal da 14 de Março, em estado crítico, aguardando um leito para cirurgia de próstata, Seu Emídio passou dois meses e sete dias internado, à espera de um leito. Dois meses de espera, sofrimento e promessas não cumpridas.

O desfecho foi um absurdo: ele foi mandado de volta para casa, sem cirurgia, sem leito, sem tratamento, ainda com o quadro clínico gravíssimo. Disseram que o PSM iria fechar as portas e ele não poderia mais permanecer internado.

“Só faltaram dizer pra ele: vá pra sua casa que você vai morrer lá mesmo”, desabafa uma familiar.

O exame de PSA, realizado em 25 de março de 2025, já apontava o pior: 204,87 ng/mL, um número alarmante — mais de cem vezes acima do limite considerado normal e fortemente indicativo de câncer de próstata em estágio avançado, com risco de metástase. Mesmo diante desse resultado que grita por urgência, a resposta da rede pública foi o silêncio.

Hoje, Seu Emídio luta para sobreviver em casa, sob os cuidados desesperados da esposa, Dona Deusa, que clama por ajuda em pedido ao Ver-o-Fato. Ela e familiares denunciam o abandono e a desumanidade com que ele vem sendo tratado. “Não queremos piedade, queremos apenas o que é direito dele: um leito, uma cirurgia, uma chance de viver”, resume um parente.

A pergunta é inevitável — e dolorosa: quantos mais precisarão adoecer ou morrer para que as autoridades tomem providências concretas?

Este não é apenas mais um caso clínico. É a vida de um homem que trabalhou, que pagou impostos, que confiou no sistema e que agora é empurrado para a morte pela inércia do poder público.

O Ver-o-Fato cobra explicações urgentes da Sesma, da Sespa, do prefeito de Belém, Igor Normando, e do governador Helder Barbalho, que possivelmente nem sabem disso. Como é possível que, em pleno 2025, um paciente com diagnóstico tão grave seja dispensado sem tratamento, depois de meses internado?

Onde está o controle, a gestão, a responsabilidade?

O caso de Seu Emídio exige ação imediata:

Leito hospitalar já.

Cirurgia de urgência.

Respeito à vida.

Cada dia de omissão é um passo a mais em direção à morte. Ainda há tempo de salvar Seu Emídio — mas o tempo está se esgotando. A sociedade, o Ministério Público e os órgãos de controle precisam reagir agora.

Porque amanhã pode ser tarde demais. Ligar para seu Emídio e ouvir a própria súplica dele por cirurgia de urgência é o mínimo que as autoridades deveriam fazer. Ele autorizou.

O número do Zap dele é: 98963-7419.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/14:59:21

