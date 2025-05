Homem com crianças ameaça explodir artefato no Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília

Foto: Reprodução | O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), nas imediações do Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Por volta das 16h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) isolou a área após ser acionada por servidores que relataram a presença de um pacote suspeito no local. O homem estava acompanhado de uma mulher e duas crianças.

Um homem ameaçou explodir um artefato explosivo caseiro na tarde desta quinta-feira (22) nas imediações do Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) isolou a área por volta das 16h, após ser acionada por servidores que relataram a presença de um pacote suspeito no local.

De acordo com informações preliminares, o homem estava acompanhado de uma mulher e duas crianças e se posicionou próximo à entrada principal do ministério. Testemunhas relataram que ele segurava um suposto detonador e se recusava a sair da área. A PMDF confirmou que o indivíduo teria detonado um artefato de menor intensidade antes da chegada das equipes de segurança.

Uma pessoa, que estava no prédio no momento da ocorrência, afirmou ter ouvido a explosão do oitavo andar. “Ouvi um barulho alto, como de uma bomba”, relatou. O auxiliar de escritório Kaleb Estanislau também relatou ter escutado o som do artefato enquanto trabalhava. “Estávamos dentro da sala trabalhando e escutamos o barulho da bomba, pessoal começou a correr para ver o que era”, disse.

Pouco antes das 17h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local e iniciou o processo de evacuação do edifício. Em nota oficial, a PMDF declarou: “Um homem encontra-se com a família nas proximidades de um pacote suspeito e recusa-se a se afastar do local, levantando indícios de potencial ameaça. Operação Petardo acionada.”

As autoridades permanecem no local e a ocorrência segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre feridos. O Ministério do Desenvolvimento Social ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

