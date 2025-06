Homem com esquizofrenia é morto por policial militar durante surto em Mojuí dos Campos

Foto: Burlamaqui – Estado do Pará News | Na manhã desta sexta-feira (27), um homem identificado como Genilson da Silva Santos, de 34 anos, foi morto com ao menos três tiros disparados por um policial militar, durante um suposto surto psicótico.

O caso aconteceu na Travessa Joana d’Arc, no bairro Cidade Alta 2, no município de Mojuí dos Campos, oeste do Pará, região metropolitana de Santarém.

Segundo Francilene Sousa Santos, casada com o primo de Genilson, a vítima era diagnosticada com esquizofrenia. Em entrevista ao Estado do Pará News, ela relatou que Genilson apresentava comportamento alterado desde o início da manhã, portando uma faca grande. No entanto, segundo ela, ele não chegou a ameaçar ninguém.

“Tentamos tomar a faca dele, mas ele dizia que não ia entregar para ninguém. Ele não estava atacando ninguém, apenas se recusava a entregar. Acionei a Secretaria de Saúde, como nos foi orientado anteriormente em situações como essa. Eles disseram que enviariam uma equipe junto com a Polícia para aplicar o medicamento necessário”, contou Francilene.

Ainda de acordo com o relato, a Polícia Militar chegou antes da equipe de saúde e abordou Genilson de forma agressiva.

“Eles deveriam ter contido de outra forma. Ele era esquizofrênico, estava em surto, não foi para cima de ninguém. Mas os policiais já chegaram armados e foram logo atirando. Deram três tiros e deixaram ele jogado na sarjeta, como se fosse um animal. Isso não se faz”, disse, emocionada.

Até o momento, a Polícia Militar do Pará não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A família de Genilson cobra explicações e a responsabilização dos envolvidos pela morte.

Fonte:Portal Estado do Pará News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/13:40:16

