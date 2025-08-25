Homem com mandado de prisão por estupro é preso em Santarém (PA)

(Foto: Reprodução) – Na manhã de domingo (24), Jarlenildo da Silva, vulgo ‘Binho’, de 39 anos, foi preso durante a Operação ‘Comandos’ da Polícia Militar, na Comunidade Vila Gorete, na região do rio Arapiuns, em Santarém.

De acordo com militares do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar), contra o acusado existia um mandado de prisão pelo crime de estupro expedido pela 2ª Vara Criminal de Santarém.

O acusado deverá cumprir 7 (sete) anos de cadeia em regime fechado. A prisão preventiva é decorrente de condenação não transitada em julgado, ou seja, a decisão da Justiça não é definitiva e ainda possível interpor de recursos.

Jarlenildo da Silva foi levado até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na manhã de segunda-feira (25) foi transferido para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

