Homem com mandado de prisão por homicídio é preso ao se apresentar no Fórum, em Santarém

Suspeito de ter matado Sérgio Manoel da Silva Sá, de 29 anos — Foto: Redes Sociais

Crime aconteceu no dia 5 de agosto de 2023. Vítima identificada como Sérgio Manoel da Silva Sá, de 29 anos, foi morta a tiros.

Um homem identificado como Claudemir Pereira de Oliveira, de 35 anos, foi preso na manhã de segunda-feira, (18), suspeito de ter assassinado um jovem identificado como Sergio Manoel da Silva Sá, de 29 anos. O crime aconteceu em 5 de agosto deste ano, no bairro Vitória Régia.

Claudemir Pereira foi detido após se apresentar no Fórum acompanhado por seu advogado na tarde de segunda-feira (18). Durante os a apresentação, foi encontrado um mandado de prisão preventiva nome dele, emitido pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, na quinta feira (13) de setembro.

Ainda na tarde de segunda-feira (18), após a conclusão de todos os procedimentos na 16ª Seccional de Polícia Civil, Claudemir Pereira foi transferido para o presídio de Santarém.

Entenda o caso

O crime ocorreu na madrugada de 5 de agosto. Sergio Manoel da Silva Sá foi morto a tiros no quintal da residência dele, localizada na rua Jader Barbalho, bairro Vitória Régia, em Santarém.

Na noite do crime, testemunhas informaram à polícia que dois homens chegaram de motocicleta à casa de Sergio. Um deles iniciou uma discussão com a vítima, e em seguida foram efetuados aproximadamente dois disparos de arma de fogo contra Sergio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de instabilizarão do Pronto Socorro Municipal.

As investigações indicam que a vítima estava namorava com a ex-mulher do suspeito, o que possivelmente teria motivado o crime.

