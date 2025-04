Homem com mandado de prisão por homicídio no MT é preso em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na tarde deste domingo (13), por volta das 14h30, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela rua Castelo Branco, no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, quando abordou um indivíduo em atitude suspeita.

Durante a verificação, os policiais identificaram o homem como Marcos Antonio de Pereira Leitão, 28 anos. Após consulta no sistema, foi constatado que havia em seu nome um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara Única de Guarantã do Norte, no Estado de Mato Grosso.

O mandado, de número 1002140-08.2021.8.11.0087.01.0001-22, refere-se ao crime de homicídio (art. 121 do Código Penal Brasileiro). Conforme prevê o Art. 289-A do Código de Processo Penal, a prisão pode ser realizada por qualquer agente policial, mesmo fora da jurisdição onde foi expedido o mandado.

Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Jornal Folha do Progresso / 46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/10:39:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...