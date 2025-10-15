Homem com nariz gigantesco passa por cirurgia para voltar a beijar a esposa

Foto: Reprodução | A condição é desencadeada pela multiplicação das glândulas sebáceas no nariz e no tecido conjuntivo, causando inchaço, vermelhidão e deformação.

Um escocês de 68 anos que ficou impossibilitado de beijar a própria esposa devido ao crescimento anormal do nariz passou por uma cirurgia reconstrutiva que transformou sua vida. Gerard McAliece, morador de Kilmalcolm, na Escócia, enfrentava um dos casos mais graves de rinofima já vistos por médicos no Reino Unido. A condição é desencadeada pela multiplicação das glândulas sebáceas no nariz e no tecido conjuntivo, causando inchaço, vermelhidão e deformação.

O aposentado da IBM começou a notar mudanças em seu nariz cerca de seis anos antes da operação, quando o órgão passou a crescer de forma contínua. “Na medida do possível, eu tentava ignorá-lo”, contou Gerard, em entrevista ao jornal “Daily Mirror”. No entanto, o quadro se agravou a ponto de o tecido nasal inchar tanto que caía sobre a boca e cobria parte significativa do rosto, o que tornou a condição impossível de ser disfarçada.

O constrangimento social tornou-se um dos principais desafios enfrentados pelo escocês. “As pessoas começaram a me encarar, e algumas desviavam o olhar”, relatou. “As crianças mais novas eram as piores. Elas não têm malícia nem filtros. Eu costumava me preocupar muito nas festas de aniversário dos meus netos. O que os amiguinhos deles pensavam?”, acrescentou.

A situação afetava também sua vida conjugal. “Eu não conseguia beijá-la direito há anos”, revelou Gerard, referindo-se à esposa, Carol. Sensibilizada com o sofrimento do marido, ela decidiu procurar ajuda médica especializada. O casal, então, foi encaminhado a uma clínica em Glasgow, onde o cirurgião Cormac Convery, especialista em rinofima, assumiu o caso.

Durante uma operação de quatro horas, os médicos removeram o excesso de tecido e remodelaram o nariz de Gerard para restaurar a aparência original do rosto. “Eles disseram que foi o maior trabalho que já haviam feito e que seria um verdadeiro desafio, mas que, com sorte, eles conseguiriam fazer isso em uma única sessão, o que conseguiram — embora a operação tenha durado mais de quatro horas”, relatou o paciente.

Recuperado e satisfeito com o resultado, Gerard afirmou que o procedimento trouxe de volta sua autoestima e qualidade de vida. “A cirurgia mudou completamente a minha vida. Carol diz que voltei a ser o homem que eu costumava ser”, comemorou o escocês, emocionado.

