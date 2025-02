Homem com tatuagem no braço é encontrado morto com mais de 15 tiros na vicinal Cristalina em Novo Progresso

O corpo tem uma tatuagem no branco esquerdo, ele estava vestido de shorts branco camisa amarela e chinelo havaiana, foi encontrado morto com aproximadamente 15 perfuração de arma de fogo (pistola) por volta das 4h00min deste domingo 23 de fevereiro em Novo Progresso PÁ.

Vítima foi identificado como “Daikauaã Almeida dos Santos, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado em uma estrada vicinal no final do bairro Jardim América, na noite deste sábado por populares que chamaram a polícia, a funerária Planeta Pax removeu o corpo.

A vítima que tem tatuagem no braço esquerdo, estava vestida com shorts branco, camisa amarela e com mais de 15 perfurações, lesões supostamente produzidas por arma de fogo (pistola).

Além da Polícia Militar, agentes da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. Até o momento a polícia não tem informações sobre a autoria ou motivação do crime.

Veja abaixo a tatuagem do braço da vitima e a identificação.

