Homem com transtornos psicológicos morre após confronto com a PM em Vitória do Xingu (PA)

Foto: Reprodução | Segundo familiares, ele apresentava transtornos psicológicos e estava em tratamento.

Ronyvom de França, de 41 anos, morreu na manhã de quarta-feira (17/9), após ser baleado durante uma intervenção policial na zona rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu por volta das 9h30, no travessão do km 40, a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por moradores da comunidade, que relataram que o homem estaria causando desordem desde a madrugada, ameaçando incendiar casas e dizendo que iria matar pessoas. Ainda segundo a PM, ao chegarem ao local, os policiais encontraram Ronyvom armado com um facão. Ele teria desobedecido à ordem para soltar a arma, corrido em direção à guarnição e ameaçado atacar os militares. Nesse momento, os policiais efetuaram disparos para conter a agressão.

Após ser atingido, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Vitória do Xingu, mas não resistiu aos ferimentos. O facão usado por ele foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Dias antes do ocorrido, Ronyvom foi flagrado por câmeras de segurança furtando comida em um restaurante de Altamira.

Nas imagens, ele aparece visivelmente alterado, o que reforça o relato da família de que enfrentava problemas psicológicos.

A equipe da TV Vitória, afiliada a Record TV, conversou com familiares da vítima em frente ao hospital. Eles preferiram não gravar entrevista, mas informaram que já haviam acionado a Justiça para pedir a internação compulsória, devido aos transtornos que o homem apresentava.

Segundo os familiares, Ronyvom chegou a iniciar acompanhamento no CAPS de Vitória do Xingu, mas não deu continuidade ao tratamento. Eles contaram ainda que não sabiam o paradeiro dele nos últimos dias, pois costumava perambular entre Altamira e Vitória do Xingu, trajeto que fazia a pé.

No fim da tarde de ontem, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira para exames periciais.

