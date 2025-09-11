Homem condenado em Santarém por importunação sexual é preso por regressão cautelar

Rosildo Silva dos Santos, preso por mandado de prisão por importunação sexual — Foto: Polícia Militar/Divulgação

O homem foi localizado durante ronda policial da PM e encaminhado para a Polícia Civil.

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (10), na avenida Costa e Silva, no bairro Urumanduba, em Santarém, oeste do Pará, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão em aberto por importunação sexual.

Segundo informações da PM, o suspeito, identificado como Rosildo Silva dos Santos, foi abordado durante patrulhamento de rotina. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que ele tinha contra si uma ordem judicial expedida pela Vara de Execução Penal de Santarém.

O mandado determinava a regressão cautelar de regime e a revogação de benefícios como livramento condicional, saídas temporárias e prisão domiciliar. A pena remanescente atribuída ao condenado é de 1 ano e 6 meses em regime semiaberto.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à Seccional de Polícia Civil e apresentado ao delegado Rennan Vianna Santos para os devidos procedimentos legais.

