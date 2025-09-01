Homem condenado por homicídio é preso em Santarém durante rondas da PM

Chegada de Denizio a delegacia ontem a noite(30). — Foto: Reprodução/Portal Encontro das Águas

Denizio Rodrigues Capela, condenado a 17 anos de prisão, foi localizado no bairro do Diamantino na noite de sábado (30)

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra Denizio Rodrigues Capela na noite de sábado (30), em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações do 35° BPM, a equipe realizava rondas no bairro do Diamantino quando abordou o suspeito. Durante consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) , foi constatado que havia pendência judicial pelo crime de homicídio.

O homem, condenado a 17 anos de prisão, afirmou aos policiais que o crime teria ocorrido em 2006 e que desconhecia ainda haver pendência com a Justiça. Após a prisão, ele foi conduzido para os procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

