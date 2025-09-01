Homem condenado por homicídio é preso em Santarém durante rondas da PM
Chegada de Denizio a delegacia ontem a noite(30). — Foto: Reprodução/Portal Encontro das Águas
Denizio Rodrigues Capela, condenado a 17 anos de prisão, foi localizado no bairro do Diamantino na noite de sábado (30)
A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra Denizio Rodrigues Capela na noite de sábado (30), em Santarém, oeste do Pará.
De acordo com informações do 35° BPM, a equipe realizava rondas no bairro do Diamantino quando abordou o suspeito. Durante consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) , foi constatado que havia pendência judicial pelo crime de homicídio.
O homem, condenado a 17 anos de prisão, afirmou aos policiais que o crime teria ocorrido em 2006 e que desconhecia ainda haver pendência com a Justiça. Após a prisão, ele foi conduzido para os procedimentos cabíveis.
Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com