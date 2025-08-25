Homem confessa participação no assassinato de três mulheres em praia na Bahia

Homem confessou ter matado as três mulheres em Ilhéus — Foto: TV Bahia

Três vítimas foram mortas a facadas em 15 de agosto, quando saíram para passear com o cachorro na Praia dos Milionários, em Ilhéus. Suspeito confessou crime nesta segunda-feira (25).

Dez dias após os corpos de três mulheres terem sido encontrados em uma área de vegetação em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia, um homem confessou participação no crime, nesta segunda-feira (25). O nome do preso ainda não foi divulgado e não há informações sobre a motivação do crime.

Conforme apuração da reportagem da TV Bahia, o homem foi detido por outro crime, que não foi detalhado, e passou por audiência de custódia no Fórum de Ilhéus nesta segunda-feira. Durante a sessão, ele confessou ter participado do assassinato, que ocorreu em 15 de agosto.

Na ocasião, Alexsandra Suzart, Maria Helena Bastos e Mariana Bastos tinham saído para passear com o cachorro na Praia dos Milionários, uma das mais turísticas da cidade. Como não voltaram para casa, amigos e familiares organizaram buscas e os corpos foram encontrados no dia seguinte, em uma área de vegetação que fica na frente da praia.

No domingo (24), a Polícia Civil informou que quatro pessoas foram interrogadas e passaram por exames periciais, como análise genética, confronto de digitais e exames de lesões. Os nomes dos interrogados não foram divulgados e eles foram liberados após prestarem depoimento. Não há informação se o indivíduo preso está entre esses quatro ou se trata de uma quinta pessoa, além dos já interrogados.

O que se sabe e o que falta esclarecer sobre o assassinato de três mulheres após passeio com cachorro na Bahia

Desde a última semana, investigações eram feitas na cidade para identificar as pessoas envolvidas no crime. Mais de 15 imagens de câmeras de segurança foram analisadas pelos policiais, mas o local onde os corpos foram achados é considerado um “ponto cego”, o que dificultou a identificação dos suspeitos.

A principal linha de investigação apontava para triplo homicídio, com suspeita de participação de pessoas em situação de rua e usuários de drogas, que estariam escondidos na área de mata próxima à praia.

A equipe envolvida nas investigações acredita que duas ou três pessoas participaram do crime, contudo não se descarta a possibilidade de que um único homem tenha matado as três mulheres.

O cachorro que estava com as vítimas foi encontrado amarrado em uma árvore, ao lado dos três corpos.

Facadas com mesmo padrão

A hipótese de que apenas uma pessoa pode ter matado as três mulheres se baseia nas marcas de facadas presentes nos corpos. Os cortes feitos na região do pescoço tinham o mesmo padrão, o que indica que pode ter sido feito pelo mesmo suspeito.

Conforme apuração da TV Bahia, além das marcas de facadas, as vítimas foram feridas com cacos de vidro.

O delegado responsável pelo caso, Helder Carvalhal, detalhou que os corpos não tinham sinais de violência sexual.

Quem são as vítimas

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, eram amigas, vizinhas e trabalhavam em unidades de ensino da rede municipal.

Segundo colegas educadores, as duas mulheres eram consideradas ótimas profissionais e eram queridas pelos pais dos alunos, que as buscavam para pedir conselhos em relação à educação dos filhos.

Já Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, estudava Engenharia Ambiental e era filha de Maria Helena. Todas elas moravam em condomínios que ficam a 200 metros da praia.

