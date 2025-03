Homem confessa que matou mulher e mostra onde escondeu o corpo no Pará

Foto: Ilustrativa | Segundo o suspeito, a vítima teria armado uma “casinha” para ele a mando de uma facção criminosa

Vanderlei de Brito, de 43 anos, compareceu na noite desta quinta-feira (6) à Seccional de Icoaraci, em Belém, e confessou ter assassinado Adriana Rodrigues, de 40 anos, por estrangulamento utilizando uma corrente. Ele relatou também que, após o crime, enterrou o corpo em uma área de mata de difícil acesso no bairro São Francisco, nas proximidades da estrada que dá acesso ao distrito de Outeiro.

Após a confissão, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros seguiram em comboio até o local indicado pelo suspeito. No ponto exato, os agentes encontraram o corpo da vítima enterrado em uma cova rasa e coberto com terra. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate do cadáver, que, até por volta das 22h desta quinta-feira (6), ainda aguardava a equipe de remoção da Polícia Científica do Pará.

Vanderlei afirmou à polícia que o crime ocorreu na última segunda-feira (3). Segundo ele, Adriana teria “armado uma casinha” para ele a mando de uma facção criminosa que atua em Icoaraci. “Eu assumi [o crime]. Ela armou uma emboscada pra mim”, disse ele no local. O suspeito declarou ainda que os dois mantinham um relacionamento amoroso e que estrangulou a vítima até a morte utilizando uma corrente. Durante todo o tempo em que esteve com os policiais, ele se mostrou uma pessoa bastante fria, sem demonstrar arrependimento pelo crime cometido.

A polícia ainda não sabe como Vanderlei conhecia o local onde enterrou o corpo. Além disso, a verdadeira motivação do crime segue sob investigação. O trabalho da Polícia Científica será fundamental para esclarecer as circunstâncias do feminicídio e determinar a causa da morte da vítima. Vanderlei de Brito foi conduzido à Seccional de Icoaraci, onde prestou depoimento e ficou à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/07:42:33

