Homem crava faca nas costas do namorado durante crise de ciúme

Foto: Reprodução | O crime aconteceu na manhã dessa sexta-feira (05), em Várzea Grande.

Um homem de 34 anos teve uma faca cravada nas costas pelo próprio companheiro, de 26, durante uma briga motivada por ciúmes. O crime aconteceu na manhã dessa sexta-feira (05), em Várzea Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 11h para atender a ocorrência. No local, o agressor relatou que ele e a vítima mantêm uma relação homoafetiva e estavam ingerindo bebida alcoólica na conveniência de um posto de combustíveis.

Na sequência, ao retornarem para casa, eles iniciaram uma discussão motivada por ciúme. Ainda segundo o agressor, durante o desentendimento, a vítima teria partido para cima dele com socos e chutes.

Para se proteger, ele teria pego uma faca que estava por perto e desferiu dois golpes, atingindo o companheiro no abdômen e nas costas. A faca ficou cravada na vítima.

Após o fato, um conhecido que passava pelo local viu a cena e levou a vítima ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde ela passou por uma cirurgia.

O agressor foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. A Polícia Civil investiga o caso.

