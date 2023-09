Homem de 23 anos é preso por estuprar a irmã, de 17; ela era vítima dele desde cinco anos

A vítima deu a luz a pouco tempo e precisou voltar à maternidade, pois teve os pontos do parto rompidos – (Foto: Arquivo A CRÍTICA)

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de ter estuprado a própria irmã, uma adolescente de 17 anos, em Manaus. O cumprimento de prisão preventiva ocorreu na tarde desta quarta-feira (30), no bairro Coroado, zona Leste, pelos agentes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a titular da Depca, delegada Joyce Coelho, a violência contra a adolescente aconteceu no último dia 11, na residência dela, localizada no bairro Jorge Teixeira, enquanto a jovem estava sozinha e cuidando do filho, um bebê recém-nascido. O estupro aconteceu quando a adolescente estava no período pós-parto.

“Essa adolescente já convive com uma pessoa e está no período de pós-parto. Então, esse homem aproveitou. Ele pulou o muro da casa e encontrou a adolescente sozinha com o bebê recém-nascido, passou a agredir fisicamente e fez com que ela se ajoelhasse no chão e pedisse perdão por ser a ‘ovelha negra da família’, palavras da própria adolescente, e em seguida a violentou sexualmente”, explicou a delegada, que acrescentou que após a violência sexual, a jovem precisou voltar à maternidade, pois ficou bastante ferida.

“Depois dessa violência, a adolescente precisou retornar À maternidade porque estava com bastante sangramento, inclusive com rompimento dos pontos. Diante de toda essa agressividade, nós representamos, de imediato, no plantão pela expedição do mandado de prisão preventiva. E essa prisão foi cumprida ontem no bairro Coroado”.

Histórico de violência sexual

Ainda conforme a delegada Joyce Coelho, o homem já havia estuprado a vítima em outros momentos. Segundo ela, o crime sexual contra a adolescente acontecia desde que ela tinha cinco anos. À época, o homem era um adolescente e nenhuma denúncia foi feita contra o infrator.

“A adolescente foi ouvida e acabou relatando que desde os 5 anos ela sofria violência doméstica enquanto morava com o irmão e com o pai. Dessa forma, ela contou um histórico de violência que culminou com esse episódio que aconteceu no dia 11 de agosto”, conta a autoridade policial.

“Ela relata uma omissão do genitor e inclusive, ele teria presenciado um dos abusos e a única providencia que ele tomou foi expulsar esse autor da violência de casa. Ele (pai) será ouvido durante a tramitação desse inquérito justamente sobre essa responsabilidade que no caso do representante legal é também passível de indiciamento e punição porque ele não chegou a denunciar o fato, só expulsou o infrator de casa e isso gerou nesse homem uma raiva maior contra a irmã”, finalizou. O homem de 23 anos responderá por estupro e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: A CRÍTICA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2023/09:55:38

