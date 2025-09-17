Homem de 25 anos é preso por engravidar menina de 11 anos; em Peixoto de Azevedo | MT

Foto: Ilustrativa | Investigado havia tentado namorar com a menina, mas foi proibido pela mãe dela.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, prendeu, nesta terça-feira (16), um homem, de 25 anos, investigado por manter relação sexual e engravidar uma criança, de 11 anos.

O caso chegou à Polícia Civil em julho deste ano, quando a mãe da menina procurou uma delegacia para denunciar o caso. Ela afirmou que um jovem havia ido até a casa da família pedir permissão para namorar com sua filha.

No dia, a mãe disse ao jovem que a menina não tinha idade para namorar e questionou se ele sabia a idade da filha dela. O jovem afirmou acreditar que ela tinha 14 anos, mas a mãe provou que a filha tinha 11 anos e proibiu o namoro.

No entanto, poucos dias depois, a menina começou a passar mal, vomitando muito. Após conversar com a mãe, a menina fez um teste de gravidez e o resultado foi positivo. Questionada, ela falou que o pai do bebê era o jovem que a havia pedido em namoro.

A mãe levou a filha para fazer um exame de sangue, que confirmou a gravidez. Ela então conversou com o acusado, que disse querer assumir o bebê e a criança, caso a lei permitisse.

Porém, a mãe procurou o Conselho Tutelar e pediu orientação, onde foi direcionada a procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, visto que, apesar de a menina afirmar querer ter um relacionamento com o suspeito, ela é apenas uma criança, cuja idade a faz incapaz de consentir.

Diante do caso, o delegado Henrique Madureira Espindola de Barros representou pela prisão do homem, que foi expedida pela 2ª Vara de Peixoto de Azevedo e cumprida pela equipe da Delegacia de Peixoto de Azevedo no Bairro Jardim das Flores, em Matupá, na manhã desta terça-feira (16).

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/17:10:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...