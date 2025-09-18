Homem de 29 anos é encontrado morto em residência de Novo Progresso

Foto: Ilustrativa

Novo Progresso – PA – Um possível suicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (18), por volta de 00h30, em uma residência localizada na Rua Central, nº 2008, bairro Bela Vista, em Novo Progresso. A Polícia Civil foi acionada após comunicado da Polícia Militar sobre a ocorrência de um caso de morte a esclarecer.

Segundo informações do investigador responsável pelo caso, o Sargento Sidonias, da Polícia Militar, comunicou que a ocorrência poderia se tratar de um suicídio. De imediato, a equipe da Polícia Civil se deslocou ao local, onde constatou o óbito de R. d. S. d. O., de 29 anos.

A esposa da vítima, que trabalha em horário noturno em um restaurante, relatou que havia retornado recentemente de seu expediente quando encontrou o marido em estado de embriaguez. Durante a conversa, uma discussão teve início, e ele a agrediu com um soco na boca. Segundo seu relato, ela informou ao companheiro que não permaneceria mais na relação e pediu que ele retirasse seus pertences, acrescentando que se dirigiria à casa de uma vizinha.

De acordo com a versão apresentada pela esposa, nesse momento o homem afirmou que, caso fosse deixado, tiraria a própria vida. Ela se ausentou por alguns minutos e, ao retornar, encontrou o marido já enforcado. A mulher tentou acionar os vizinhos para ajudá-la a retirá-lo, mas ele já se encontrava sem vida.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que está reunindo depoimentos, coletando provas e adotando todas as medidas legais necessárias para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Falar com alguém pode salvar vidas

Se você está em sofrimento ou pensando em se machucar, você não está sozinho. Procure ajuda agora: CVV — 188 (apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas; também por chat e e-mail em cvv.org.br) ou, em caso de risco imediato/lesão, acione SAMU — 192. Falar com alguém pode salvar vidas.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom/PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/10:51:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...