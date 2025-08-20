Homem de 39 anos é preso após ameaçar pais e resistir à prisão em Guarantã do Norte (MT)

Foto: Reprodução | Um homem de 39 anos foi preso na noite de sexta-feira (16), em Guarantã do Norte (MT), após ameaçar de morte seus pais, de 66 e 63 anos, e resistir à ação da Polícia Militar.

De acordo com o relato do pai, o suspeito chegou à residência embriagado e agressivo, batendo insistentemente na porta e afirmando que, caso não fosse atendido, arrombaria o imóvel e mataria o casal.

Ao chegar ao local, a PM encontrou o homem alterado. Durante a abordagem, ele desacatou os policiais e tentou fugir, sendo contido com o uso de uma arma de choque.

O suspeito foi encaminhado ao hospital municipal para retirada dos dardos e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Fonte: O Território/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/14:10:52

