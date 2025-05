Homem de 51 anos é ferido em ataque raro de onça no interior de Goiás

Homem ficou acamado após ataque do felino | Divulgação

Vaqueiro reagiu com facão e foi salvo com ajuda de cães; segue internado após fraturar o braço. Ataque ocorreu no interior de Goiás.

Um ataque incomum envolvendo uma onça-pintada deixou ferido um vaqueiro de 51 anos no município de Capinaçu, norte de Goiás. O incidente, ocorrido no último domingo (25), chamou atenção pela violência do confronto e pela forma como a vítima conseguiu escapar com vida.

O vaqueiro estava em uma ronda montado a cavalo, acompanhado de seus cães, quando acabou surpreendido pelo felino próximo ao corpo de um boi já abatido. A onça, provavelmente em momento de alimentação, partiu para o ataque.

Sem ter tempo de fugir, o homem caiu do cavalo e travou uma luta direta com o animal. Munido apenas de um facão, conseguiu desferir golpes que afastaram a onça. Os cães também foram fundamentais ao reagirem com latidos e investidas, contribuindo para conter o ataque.

Gravemente ferido, o vaqueiro sofreu cortes no rosto, lesões no ombro e uma fratura no antebraço. Ele foi socorrido por equipes médicas e levado ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Os médicos confirmaram a necessidade de cirurgia para tratar o braço quebrado. Apesar dos ferimentos, seu quadro é estável.

Autoridades ainda investigam o caso, e não há relatos sobre a localização atual do animal. O episódio reacende o debate sobre os riscos da convivência entre humanos e grandes predadores em áreas rurais do Cerrado, especialmente em regiões onde o avanço da ocupação humana tem encurtado o espaço da fauna silvestre.

