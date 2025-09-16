Homem de 66 anos é preso após agredir e cuspir na esposa

(Foto: Reprodução) – Um homem de 66 anos foi preso em flagrante após agredir e cuspir na esposa, uma manicure de 51 anos, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na Grande Vitória.

O caso ocorreu no domingo (14).

De acordo com a vítima, além das agressões físicas, o suspeito deu tapas em seu rosto e chegou a arrancar parte de seu cabelo. Para preservar a identidade da mulher, o nome do agressor não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima com hematomas no rosto e na nuca. Ela contou ainda que, dois dias antes, havia sido atingida pelo marido com uma paulada no joelho esquerdo. A manicure também relatou que vinha sendo ameaçada e agredida constantemente.

O homem, que estava embriagado e com comportamento agressivo, foi levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria qualificada, ambos os crimes previstos na Lei Maria da Penha. O agressor foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/17:17:20

