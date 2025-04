Homem decepa orelha de mulher durante jogo de sinuca

(Foto: Reprodução) – Caso ocorreu no município de Cocalinho (a 855 km de Cuiabá), nesse domingo (30).

Suspeito fugiu em direção à Ponte Dante de Oliveira, divisa de Mato Grosso com Goiás

Uma mulher de 42 anos teve a orelha decepada pelo marido, no município de Cocalinho (a 855 km de Cuiabá), nesse domingo (30).

Conforme informações da Polícia Militar, por volta das 20h30, uma equipe foi acionada pelo Hospital Municipal da cidade para atender uma ocorrência de uma mulher que foi vítima de arma branca.

Na unidade hospitalar, parentes da vítima informaram aos policiais que se tratava de uma tentativa de feminicídio. Segundo relatos, o suspeito, 34 anos, e a vítima estavam participando de um torneio de sinuca em um bar da região e estavam consumindo bebida alcoólica.

Em determinado momento, os dois iniciaram uma discussão. Após a discussão, o suspeito pegou um facão e desferiu um golpe na região da cabeça da vítima. Com o golpe, a vítima teve a orelha parcialmente decepada.

A equipe policial realizou diligências por toda a cidade, porém não obteve êxito. Entretanto, durante as buscas, um funcionário de um posto de combustíveis informou aos policiais que o homem abasteceu R$100 em gasolina e saiu sem pagar.

Ele fugiu sentido à ponte Dante de Oliveira, na divisa com o Estado de Goiás, onde atravessou a praça de pedágio sem pagar, em alta velocidade.

A equipe da Polícia Militar de Goiás foi acionada para auxiliar nas buscas.

