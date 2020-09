Homem deixa criança de oito anos paraplégica

Acusado foi preso no último final de semana – (Foto:Elivaldo Pamplona/O Liberal)

Uma criança de oito anos ficou paraplégica após um homem, de 20, atirar contra ela. O caso aconteceu em Manaus, no bairro Compensa, no último dia 12. Nesse final de semana, o suspeito foi preso.

A criança não era o alvo principal do acusado. Seu intuito era matar, na verdade, um jovem de 21 anos. No momento escolhido para a execução, entretanto, ele estava com sua família no local, incluindo a criança, que acabou sendo atingida pelos tiros. O alvo também foi atingido, mas correu e apenas um tiro perfurou sua perna. Ele recebeu alta mesmo dia. A criança, entretanto, ficou em estado gravíssimo e passou dias na UTI do Hospital João Lúcio. Ela perdeu os movimentos da perna devido ao tiro.

PRISÃO

Segundo informações, o criminoso estava escondido no Beco Silva Guimarães, no bairro Compensa II. Ele portava uma espingarda, várias munições de calibres diferentes, um colete e até uma granada.

Foi necessária a ação do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE), para desativar o explosivo.

