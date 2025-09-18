Homem denuncia golpe em negociação de motocicleta em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um morador de Novo Progresso procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe durante a venda de sua motocicleta. O caso foi registrado como estelionato.

Segundo informações do boletim, o crime ocorreu no dia 11 de setembro, por volta de 12h, na Rua Palestina, bairro Central. A vítima relatou que foi contatada pelo Facebook por um homem identificado como Marcelo Barbosa, que demonstrou interesse em intermediar a venda da motocicleta para seu cunhado.

Marcelo teria orientado o proprietário a informar ao cunhado que o veículo custava R$ 14 mil, embora o valor combinado entre ele e a vítima fosse de R$ 10 mil. Dessa forma, Marcelo lucraria com a diferença ao repassar a motocicleta ao comprador.

No dia 12 de setembro, a vítima entregou a motocicleta e a documentação a um homem chamado William, sob a promessa de que receberia adiantamento de R$ 10 mil. O pagamento, entretanto, não foi realizado.

Ainda conforme o relato, William permanece de posse da motocicleta e de sua documentação, enquanto Marcelo e William bloquearam todos os contatos da vítima. Ao tentar alertar William sobre a fraude, o comprador teria se recusado a manter comunicação e ainda afirmou que a vítima estaria envolvida no golpe, o que ele nega.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Novo Progresso como crime de estelionato.

Fonte: SoS Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/08:07:07

